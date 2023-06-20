Зеленський: Відбудована Україна – це захист від повторень російської агресії

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“Відбудована Україна, трансформована Україна, зміцнена Україна — це носій безпеки і гарант безпеки. Це захищеність від будь-яких форм російського терору, і захист від будь-яких повторень російської агресії”.

Зеленський додав, що завтра, 21 червня, представить учасникам конференції певні аспекти трансформації України.

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Зеленський обговорив з фон дер Ляєн подальшу фінансову підтримку України