Зеленский: Отстроенная Украина - это защита от повторений российской агрессии
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Укрепленная Украина – это защищенность Европы от российского террора и российской агрессии. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении, комментируя начало в Лондоне Конференции по восстановлению Украины, пишет УНН.
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“Отстроенная Украина, трансформированная Украина, укрепленная Украина — это носитель безопасности и гарант безопасности. Это защищённость от любых форм российского террора, и защита от любых повторений российской агрессии”.
Зеленский добавил, что завтра, 21 июня, представит участникам конференции определенные аспекты трансформации Украины.
Напомним
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