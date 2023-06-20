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Зеленский: Отстроенная Украина - это защита от повторений российской агрессии

Киев • УНН

 • 1179442 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Укрепленная Украина – это защищенность Европы от российского террора и российской агрессии. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении, комментируя начало в Лондоне Конференции по восстановлению Украины, пишет УНН.

Зеленский: Отстроенная Украина - это защита от повторений российской агрессии

Цитата

“Отстроенная Украина, трансформированная Украина, укрепленная Украина — это носитель безопасности и гарант безопасности. Это защищённость от любых форм российского террора, и защита от любых повторений российской агрессии”.

Зеленский добавил, что завтра, 21 июня, представит участникам конференции определенные аспекты трансформации Украины.

Напомним

Зеленский обсудил с фон дер Ляйен дальнейшую финансовую поддержку Украины

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