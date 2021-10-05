Зеленський ветував закон про віртуальні активи: чому
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради зі своїми пропозиціями Закон “Про віртуальні активи” (законопроект № 3637), який народні депутати ухвалили 8 вересня 2021 року, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.
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Як відзначили в Офісі, цей документ визначає засади державного регулювання обігу віртуальних активів. Так, згідно із законом, регулювання ринку віртуальних активів здійснюється різними державними органами залежно від виду таких активів, зокрема й шляхом створення нового органу центральної виконавчої влади.
Створення нового органу, як передбачено цим законом, потребуватиме значних видатків з державного бюджету.
Тож Володимир Зеленський пропонує віднести регулювання обігу віртуальних активів до компетенції Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, додали в ОП.
Нагадаємо
8 вересня Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроект № 3637 про віртуальні активи. Відповідне рішення підтримали 276 народних депутатів.