Зеленський ветував закон про віртуальні активи: чому

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Як відзначили в Офісі, цей документ визначає засади державного регулювання обігу віртуальних активів. Так, згідно із законом, регулювання ринку віртуальних активів здійснюється різними державними органами залежно від виду таких активів, зокрема й шляхом створення нового органу центральної виконавчої влади.

Створення нового органу, як передбачено цим законом, потребуватиме значних видатків з державного бюджету.

Тож Володимир Зеленський пропонує віднести регулювання обігу віртуальних активів до компетенції Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, додали в ОП.

Нагадаємо

8 вересня Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроект № 3637 про віртуальні активи. Відповідне рішення підтримали 276 народних депутатів.