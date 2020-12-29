Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо розвитку високих технологій

Так, Президент підписав указ № 589/2020, яким увів у дію рішення РНБО від 28 грудня 2020 року “Щодо вдосконалення державної політики інноваційного розвитку України”.

Відповідно до рішення РНБО, введеного в дію указом Глави держави, з метою вдосконалення взаємовідносин у сфері високих технологій, зокрема в підготовці кадрів, проведенні наукових досліджень та у виробництві й реалізації високотехнологічної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках, а також прискорення переходу України на інноваційну модель розвитку вирішено утворити Міжвідомчу комісію з координації діяльності органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони стосовно комплексного розвитку високих технологій.

Секретар РНБО повинен у місячний строк подати на затвердження Президентові України проект положення про Міжвідомчу комісію.

Нагадаємо, РНБО планує долучити НАН України до співпраці із суб’єктами сектору безпеки і оборони.