Зеленський ввів прессекретаря "95 Кварталу" до нацради питань телебачення і радіомовлення
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив очільницю пресслужби студії "Квартал 95" Тетяну Руденко членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Відповідний указ №171/2020 від 12 травня оприлюднено на сайті Президента, передає УНН.
"Відповідно до пункту 13 частини першої статті 106 Конституції України, статей 4, 6 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" постановляю: призначити Руденко Тетяну Сергіївну членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення", - йдеться в документі.
Зазначимо, Руденко очолює пресслужбу студії "Квартал 95".
За даними з її декларації, ТОВ "Квартал 95" в минулому році виплатило Руденко 105 853 грн.
Крім того, за інформацією ЗМІ, Руденко - сестра депутата Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Ольги Руденко, яка до обрання в парламент працювала менеджером з маркетингу "Кварталу 95".
Як повідомляв УНН, раніше народний депутат від партії "Слуга народу" Максим Ткаченко став радником секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу.