Зеленский ввел пресс-секретаря "95 Квартала" в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководительницу пресс-службы студии "Квартал 95" Татьяну Руденко членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Соответствующий указ №171/2020 от 12 мая обнародован на сайте Президента, передает УНН.
"В соответствии с пунктом 13 части первой статьи 106 Конституции Украины, статей 4, 6 Закона Украины "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания" постановляю: назначить Руденко Татьяну Сергеевну членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", - говорится в документе.
Отметим, Руденко возглавляет пресс-службу студии "Квартал 95".
По данным из ее декларации, ООО "Квартал 95" в прошлом году выплатило Руденко 105 853 грн.
Кроме того, по информации СМИ, Руденко - сестра депутата Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Ольги Руденко, которая до избрания в парламент работала менеджером по маркетингу "Квартала 95".
Как сообщал УНН, ранее народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Ткаченко стал советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.