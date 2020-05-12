Зеленский ввел пресс-секретаря "95 Квартала" в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания

"В соответствии с пунктом 13 части первой статьи 106 Конституции Украины, статей 4, 6 Закона Украины "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания" постановляю: назначить Руденко Татьяну Сергеевну членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", - говорится в документе.

Отметим, Руденко возглавляет пресс-службу студии "Квартал 95".

По данным из ее декларации, ООО "Квартал 95" в прошлом году выплатило Руденко 105 853 грн.

Кроме того, по информации СМИ, Руденко - сестра депутата Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Ольги Руденко, которая до избрания в парламент работала менеджером по маркетингу "Квартала 95".

Как сообщал УНН, ранее народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Ткаченко стал советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.