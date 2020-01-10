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Зеленський утворив делегацію для участі у сесії асамблеї IRENA

Зеленський утворив делегацію для участі у сесії асамблеї IRENA

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський утворив делегацію України для участі у Х сесії Асамблеї Міжнародного агентства з відновлювальних джерел енергії (IRENA). Відповідний указ №2/2020 від 9 січня було оприлюднено на офіційному сайті Глави держави, передає УНН.

" Утворити делегацію України для участі у Х сесії Асамблеї Міжнародного агентства з відновлювальних джерел енергії (IRENA) (10-12 січня 2020 року в місті Абу-Дабі, Об’єднані Арабські Емірати)", - йдеться в документі.

Так, делегацію очолить міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель. До складу делегації увійшли також, зокрема, директор Департаменту міжнародного співробітництва Міністерства енергетики та захисту довкілля України Олександра Козловська, а також посол України в ОАЕ Юрій Полурез.

Як зазначає пресслужба Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження, цього року на X сесії Асамблеї очікується понад 1500 учасників від понад 160 країн світу, зокрема: високопосадовці, представники бізнесу, міжнародних організацій та громадськості.

Серед цілей заходів IRENA – розглянути актуальні питання глобальної енергетичної трансформації, активізацію зусиль для розбудови "чистої" енергетики та її вплив на сталий розвиток суспільства.

Як повідомляв УНН, 25 лютого 2018 року Україна набула статусу повноправного члена Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії (IRENA). 

Українські Національні Новини

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