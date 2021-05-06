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Зеленський: Україна і США мають спільну позицію щодо "Північного потоку – 2"

Київ • УНН

 • 13724 перегляди

КИЇВ. 6 травня. УНН. Україна спільна зі Сполученими Штатами щодо російського трубопроводу "Північний потік-2". Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном, передає кореспондент УНН.

Цитата:

"Ми обговорили питання не тільки окупації наших територій і незаконної анексії Криму з боку РФ, ми обговорили і питання "Північного потоку-2". Це для нас також дуже чутливе питання. Я знаю, що в цьому питанні є різні позиції в Європі, на жаль, іноді не спільні з Україною. Але в цьому питанні ми спільні зі Сполученими Штатами, я їм дуже вдячний за цю підтримку і потужну санкційну політику", - сказав Зеленський.

Деталі

Зі слів президента, США дійсно підтримують Україну, не тільки на словах, але і у справах: суверенітет та територіальну цілісність держави.

"Було багато кроків зроблено для того, щоб зупинити ескалацію, яка відбувалась нещодавно уздовж наших кордонів,вона могла відбутись з боку тимчасово окупованого Донбасу та Криму", - додав він.

Довідково

1 квітня оператор будівництва — компанія Nord Stream 2 AG — повідомила, що газопровід готовий на 95 відсотків. Влада Росії впевнена, що “Північний потік-2” буде добудований в 2021 році.

Газопровід “Північний потік-2” з Росії до Німеччини по дну Балтійського моря повинні були здати ще в кінці 2019 року. Однак його завершенню завадила, зокрема, загроза санкцій з боку США, через яку проект почали залишати європейські компанії. Окрім США, проти проекту виступають Литва, Латвія, Польща і Україна.

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