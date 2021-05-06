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Зеленский: Украина и США имеют общую позицию по "Северному потоку - 2"

Зеленский: Украина и США имеют общую позицию по "Северному потоку - 2"

Киев  •  УНН

 • 13720 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Украина солидарна с Соединенными Штатами относительно российского трубопровода "Северный поток-2". Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам встречи с Госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Мы обсудили вопрос не только оккупации наших территорий и незаконной аннексии Крыма со стороны РФ, мы обсудили и вопрос "Северного потока-2". Это для нас также очень чувствительный вопрос. Я знаю, что в этом вопросе есть разные позиции в Европе, на увы, иногда не солидарные с Украиной. Но в этом вопросе мы солидарны с Соединенными Штатами, я им очень благодарен за эту поддержку и мощную санкционную политику", - сказал Зеленский.

Детали

По словам президента, США действительно поддерживают Украину, не только на словах, но и в делах: суверенитет и территориальную целостность государства.

"Было много шагов сделано для того, чтобы остановить эскалацию, которая проходила недавно вдоль наших границ, она могла произойти со стороны временно оккупированного Донбасса и Крыма", - добавил он.

Справка

1 апреля оператор строительства - компания Nord Stream 2 AG - сообщила, что газопровод готов на 95 процентов. Власти России уверены, что "Северный поток-2" будет достроен в 2021 году.

Газопровод "Северный поток-2" из России в Германию по дну Балтийского моря должны были сдать еще в конце 2019 года. Однако его завершению помешала, в частности, угроза санкций со стороны США, из-за которой проект начали покидать европейские компании. Кроме США, против проекта выступают Литва, Латвия, Польша и Украина.

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