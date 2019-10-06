Зеленський у інтерв'ю японським ЗМІ повідомив, що "Трамп не висував йому умов"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у інтерв’ю японському агентству Kyodo News заперечив, що президент США Дональд Трамп тиснув на нього або висував умови для їхньої зустрічі, передає УНН.
Глава держави заявив, що на нього “ніколи не було тиску, і не було встановлено жодних умов”, для проведення зустрічі з Трампом або згоди на продаж зброї.
За словами Володимира Зеленського, українські прокурори розглянуть будь-які прохання своїх американських колег щодо співпраці у розслідуванні “відповідно до наших законів”, якщо вони будуть складені виключно на основі “міжнародного права”.
Також він додав, що відповідно до Конституції України — Президент не має повноважень сказати генеральному прокурору чи слідчим органам розглянути певну справу. Глава держави також заявив, що “Україна не повинна втягуватися в скандали, пов’язані з президентськими виборами (у США — ред.)”.
Японські журналісти також додали, що Зеленський планує відвідати Японію для участі в церемонії інтронізації японського імператора Нарухіто, яка відбудеться 22 жовтня.
Як писав УНН напередодні, Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп неодноразово використовував віце-президента Майкла Пенса для того, щоб здійснювати тиск на Володимира Зеленського. Видання The Washington Post стверджувало, що Трамп дав вказівку Пенсу не бути присутнім на інавгурації Зеленського в травні, хоча співробітники Білого дому наполягали, щоб віце-президент поїхав до Києва.