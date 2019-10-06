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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
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Зеленський у інтерв'ю японським ЗМІ повідомив, що "Трамп не висував йому умов"

Київ • УНН

 • 17488 перегляди

КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у інтерв’ю японському агентству Kyodo News заперечив, що президент США Дональд Трамп тиснув на нього або висував умови для їхньої зустрічі, передає УНН.

Зеленський у інтерв'ю японським ЗМІ повідомив, що "Трамп не висував йому умов"

Глава держави заявив, що на нього “ніколи не було тиску, і не було встановлено жодних умов”, для проведення зустрічі з Трампом або згоди на продаж зброї.

За словами Володимира Зеленського, українські прокурори розглянуть будь-які прохання своїх американських колег щодо співпраці у розслідуванні “відповідно до наших законів”, якщо вони будуть складені виключно на основі “міжнародного права”.

Також він додав, що відповідно до Конституції України — Президент не має повноважень сказати генеральному прокурору чи слідчим органам розглянути певну справу. Глава держави також заявив, що “Україна не повинна втягуватися в скандали, пов’язані з президентськими виборами (у США — ред.)”.

Японські журналісти також додали, що Зеленський планує відвідати Японію для участі в церемонії інтронізації японського імператора Нарухіто, яка відбудеться 22 жовтня.

Як писав УНН напередодні, Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп неодноразово використовував віце-президента Майкла Пенса для того, щоб здійснювати тиск на Володимира Зеленського. Видання The Washington Post стверджувало, що Трамп дав вказівку Пенсу не бути присутнім на інавгурації Зеленського в травні, хоча співробітники Білого дому наполягали, щоб віце-президент поїхав до Києва.

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