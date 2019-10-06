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Зеленский в интервью японским СМИ сообщил, что "Трамп не предъявлял ему условий"

Киев • УНН

 • 17488 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью японскому агентству Kyodo News возразил, что президент США Дональд Трамп давил на него или выдвигал условия для их встречи, передает УНН.

Зеленский в интервью японским СМИ сообщил, что "Трамп не предъявлял ему условий"

Глава государства заявил, что на него “никогда не было давления, и не было установлено никаких условий”, для проведения встречи с Трампом или согласия на продажу оружия.

По словам Владимира Зеленского, украинские прокуроры рассмотрят любые просьбы своих американских коллег о сотрудничестве в расследовании “согласно нашим законам”, если они будут составлены исключительно на основе “международного права”.

Также он добавил, что согласно Конституции Украины — Президент не имеет полномочий сказать генеральному прокурору или следственным органам рассмотреть определенное дело. Глава государства также заявил, что “Украина не должна втягиваться в скандалы, связанные с президентскими выборами (в США — ред.)”.

Японские журналисты также добавили, что Зеленский планирует посетить Японию для участия в церемонии интронизации японского императора Нарухито, которая состоится 22 октября.

Как писал УНН накануне, Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неоднократно использовал вице-президента Майкла Пенса для того, чтобы оказывать давление на Владимира Зеленского. Издание The Washington Post утверждало, что Трамп дал указание Пенсу не присутствовать на инаугурации Зеленского в мае, хотя сотрудники Белого дома настаивали, чтобы вице-президент поехал в Киев.

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