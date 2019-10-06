Зеленский в интервью японским СМИ сообщил, что "Трамп не предъявлял ему условий"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью японскому агентству Kyodo News возразил, что президент США Дональд Трамп давил на него или выдвигал условия для их встречи, передает УНН.
Глава государства заявил, что на него “никогда не было давления, и не было установлено никаких условий”, для проведения встречи с Трампом или согласия на продажу оружия.
По словам Владимира Зеленского, украинские прокуроры рассмотрят любые просьбы своих американских коллег о сотрудничестве в расследовании “согласно нашим законам”, если они будут составлены исключительно на основе “международного права”.
Также он добавил, что согласно Конституции Украины — Президент не имеет полномочий сказать генеральному прокурору или следственным органам рассмотреть определенное дело. Глава государства также заявил, что “Украина не должна втягиваться в скандалы, связанные с президентскими выборами (в США — ред.)”.
Японские журналисты также добавили, что Зеленский планирует посетить Японию для участия в церемонии интронизации японского императора Нарухито, которая состоится 22 октября.
Как писал УНН накануне, Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неоднократно использовал вице-президента Майкла Пенса для того, чтобы оказывать давление на Владимира Зеленского. Издание The Washington Post утверждало, что Трамп дал указание Пенсу не присутствовать на инаугурации Зеленского в мае, хотя сотрудники Белого дома настаивали, чтобы вице-президент поехал в Киев.