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Зеленський: це нерозумно – просто пасивно сподіватися, що перемогу принесе хтось інший, той, хто зараз в окопах, хто зараз у штурмах

Зеленський: це нерозумно – просто пасивно сподіватися, що перемогу принесе хтось інший, той, хто зараз в окопах, хто зараз у штурмах

Київ • УНН

 • 1187442 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні, наприкінці 412-го дня війни, наголосив, що не можна ігнорувати війну чи бути менш сконцентрованими на допомозі державі. Передає УНН з посиланням на сторінку у Telegram Офісу Президента.

Цитата

"Порівняно з минулим роком у багатьох місцях зараз тихіше. Але це не означає, що можна десь там ігнорувати війну чи бути менш сконцентрованими на допомозі державі. Нам вдалося зробити багато разом із партнерами для захисту людей, України, всієї Європи. Але це не означає, що зараз – час спочивати на лаврах", — заявив Зеленський.

Доповнення

Президент України також додав: "Так само, як у складі Ставки кожен відповідає за свою частину оборони держави, на шляху до перемоги кожному і кожній варто розуміти: а що є вашими кроками до перемоги? Та чи на весь шлях вистачає цих кроків?".

Він наголосив на тому, що наразі є невірним та нерозумним кроком сподіватися, що "хтось інший" принесе перемогу Україні.

"Це нерозумно – просто пасивно сподіватися, що перемогу принесе хтось інший, той, хто зараз в окопах, хто зараз у штурмах. Це спільне завдання. Перемога здобувається усіма. Тими, хто за неї б’ється, і тими, хто дає зброю. Тими, хто скорочує можливості держави-терориста, і тими, хто збільшує можливості України", - доповнив Президент України.

Глава держави подякував українцям і українкам, які докладають зусиль до наближення перемоги України.

"Дякую всім українцям і українкам, хто розуміє, що маємо пройти цей шлях разом до перемоги і у справжній єдності, підтримуючи одне одного та державу! Дякую всім нашим партнерам у світі, хто не збавляє активності у допомозі!", - підкреслив Зеленський.

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