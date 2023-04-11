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Під головуванням Зеленського відбулося нове засідання Cтавки Верховного Головнокомандувача

Під головуванням Зеленського відбулося нове засідання Cтавки Верховного Головнокомандувача

Київ • УНН

 • 646722 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у вівторок провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, повідомляє УНН.

Цитата

"Учасники заслухали доповіді щодо загальної оперативної обстановки на передовій та ситуації на ділянках фронту в межах зон відповідальності оперативно-стратегічних угруповань військ. Керівництво розвідки поінформувало про ймовірні дії держави-агресора в найближчій перспективі", - інформує Офіс президента.

Деталі

Учасники засідання також проаналізували стан забезпечення підрозділів боєприпасами.

Крім того, було продовжено розгляд питання щодо комплектування особовим складом, озброєнням та військовою технікою новостворених бригад сил оборони.

Серед іншого члени Ставки обговорили питання підвищення ефективності системи керування та взаємодії різних угруповань сил безпеки й оборони України під час виконання бойових завдань.

У засіданні взяли участь: керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, командувачі родів військ та оперативних напрямків. До засідання Ставки також долучилися члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Додамо

Президент України Володимир Зеленський увів міністра зі стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна до складу Ставки головнокомандувача.

Українські Національні Новини

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