Под председательством Зеленского состоялось новое заседание Ставки Верховного Главнокомандующего
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во вторник провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, сообщает УНН.
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"Участники заслушали доклады по общей оперативной обстановке на передовой и ситуации на участках фронта в пределах зон ответственности оперативно-стратегических группировок войск. Руководство разведки проинформировало о вероятных действиях государства-агрессора в ближайшей перспективе", - информирует Офис президента.
Детали
Участники заседания также проанализировали состояние обеспечения подразделений боеприпасами.
Кроме того, было продолжено рассмотрение вопроса о комплектовании личным составом, вооружением и военной техникой вновь созданных бригад сил обороны.
Среди прочего члены Ставки обсудили вопросы повышения эффективности системы управления и взаимодействия различных группировок сил безопасности и обороны Украины во время выполнения боевых задач.
В заседании приняли участие: руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, Премьер-министр Денис Шмыгаль, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, командующие родов войск и оперативных направлений. К заседанию Ставки также присоединились члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.
Добавим
Президент Украины Владимир Зеленский ввел министра по стратегическим отраслям промышленности Александра Камышина в состав Ставки главнокомандующего.