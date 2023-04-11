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Под председательством Зеленского состоялось новое заседание Ставки Верховного Главнокомандующего

Под председательством Зеленского состоялось новое заседание Ставки Верховного Главнокомандующего

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во вторник провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, сообщает УНН.

Цитата

"Участники заслушали доклады по общей оперативной обстановке на передовой и ситуации на участках фронта в пределах зон ответственности оперативно-стратегических группировок войск. Руководство разведки проинформировало о вероятных действиях государства-агрессора в ближайшей перспективе", - информирует Офис президента.

Детали

Участники заседания также проанализировали состояние обеспечения подразделений боеприпасами.

Кроме того, было продолжено рассмотрение вопроса о комплектовании личным составом, вооружением и военной техникой вновь созданных бригад сил обороны.

Среди прочего члены Ставки обсудили вопросы повышения эффективности системы управления и взаимодействия различных группировок сил безопасности и обороны Украины во время выполнения боевых задач.

В заседании приняли участие: руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, Премьер-министр Денис Шмыгаль, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, командующие родов войск и оперативных направлений. К заседанию Ставки также присоединились члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский ввел министра по стратегическим отраслям промышленности Александра Камышина в состав Ставки главнокомандующего.

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