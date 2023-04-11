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Зеленский: это глупо - просто пассивно надеяться, что победу принесет кто-то другой, тот, кто сейчас в окопах, кто сейчас в штурмах

Киев • УНН

 • 1187436 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном обращении, в конце 412-го дня войны, отметил, что нельзя игнорировать войну или быть менее сконцентрированными на помощи государству. Передает УНН со ссылкой на страницу в Telegram Офиса Президента.

Цитата

"По сравнению с прошлым годом во многих местах сейчас тише. Но это не значит, что можно где-то там игнорировать войну или быть менее сконцентрированными на помощи государству. Нам удалось сделать много вместе с партнерами для защиты людей, Украины, всей Европы. Но это не значит, что сейчас – время почивать на лаврах", — заявил Зеленский.

Дополнение

Президент Украины также добавил: "Так же, как в составе Ставки каждый отвечает за свою часть обороны государства, на пути к победе каждому и каждой стоит понимать: а что является вашими шагами к победе? И на весь ли путь хватает этих шагов?"

Он отметил, что сейчас является неверным и глупым шагом надеяться, что "кто-то другой" принесет победу Украине.

"Это глупо – просто пассивно надеяться, что победу принесет кто-то другой, тот, кто сейчас в окопах, кто сейчас в штурмах. Это общая задача. Победа добывается всеми. Теми, кто за нее бьется, и теми, кто дает оружие. Теми, кто сокращает возможности государства-террориста, и теми, кто увеличивает возможности Украины", - дополнил Президент Украины.

Глава государства поблагодарил украинцев и украинок, которые прилагают усилия к приближению победы Украины.

"Спасибо всем украинцам и украинкам, кто понимает, что должны пройти этот путь вместе к победе и в настоящем единстве, поддерживая друг друга и государство! Спасибо всем нашим партнерам в мире, кто не убавляет активности в помощи!", - подчеркнул Зеленский.

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