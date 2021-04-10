Зеленський тет-а-тет з Ердоганом обговорює ситуацію на Донбасі – ОП

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Київ • УНН

 • 21367 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом наразі обговорюють ситуацію на Донбасі, Кримську платформу і двостороннє співробітництво. Про це в ефірі каналу “Україна 24” заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.

Цитата

“Саме в ці хвилини відбувається зустріч тет-а-тет Президента Зеленського та президента Ердогана. Дуже широкий спектр питань, які вони розглядають. Безумовно, вони будуть говорити і про ситуацію на Донбасі, і про Кримську платформу, і про двустороннє співробітництво”, — сказав Єрмак.

Деталі

Зі слів керівника ОП, після закінчення зустрічі відбудеться засідання українсько-турецької стратегічної ради.

Раніше сьогодні стало відомо, що Зеленський у Стамбулі зустрівся з Ердоганом.

Додамо

За інформацією Офісу Президента, після прильоту до Стамбула разом з першою леді Оленою Зеленською Глава Української держави прибув до резиденції Президента Турецької Республіки — палацу Хубер, де його зустрів Реджеп Таїп Ердоган.
Президенти України й Туреччини привітали один одного та пройшли до місця проведення зустрічі віч-на-віч.

Членів офіційної делегації України зустрів міністр закордонних справ Турецької Республіки Мевлют Чавушоглу.

Що було раніше

10 квітня Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою прибув до Туреччини.

Головними темами візиту стануть співробітництво в оборонній сфері, угода про вільну торгівлю і туризм.

Очікується, що під співголовуванням президентів двох держав буде проведено дев’яте засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною і Туреччиною.

Напередодні президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом виклав йому свої погляди, серед інших тем, на так звану “внутрішньоукраїнську кризу”, повідомили в прес-центрі Кремля.

Цим формулюванням російська пропаганда називає агресію РФ проти України на окупованій частині Донбасу і намагається показати те, що Москва не здійснює цю агресію.

Українські Національні Новини

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