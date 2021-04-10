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Зеленский тет-а-тет с Эрдоганом обсуждает ситуацию на Донбассе - ОП

Зеленский тет-а-тет с Эрдоганом обсуждает ситуацию на Донбассе - ОП

Киев  •  УНН

 • 21359 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом сейчас обсуждают ситуацию на Донбассе, Крымскую платформу и двустороннее сотрудничество. Об этом в эфире канала “Украина 24” заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.

Цитата

“Именно в эти минуты проходит встреча тет-а-тет Президента Зеленского и президента Эрдогана. Очень широкий спектр вопросов, которые они рассматривают. Безусловно, они будут говорить и о ситуации на Донбассе, и о Крымской платформе, и о двустороннем сотрудничестве”, - сказал Ермак.

Детали

По словам руководителя ОП, после завершения встречи состоится заседание украинского-турецкого стратегического совета.

Ранее сегодня стало известно, что Зеленский в Стамбуле встретился с Эрдоганом.

Добавим

По информации Офиса Президента, после прилета в Стамбул вместе с первой леди Еленой Зеленской Глава Украинского государства прибыл в резиденцию Президента Турецкой Республики — дворца Хубер, где его встретил Реджеп Тайип Эрдоган.

Президенты Украины и Турции поздравили друг друга и прошли к месту проведения встречи с глазу на глаз.

Членов официальной делегации Украины встретил министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу.

Что было раньше

10 апреля Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой прибыл в Турцию.

Главными темами визита станут сотрудничество в оборонной сфере, соглашение о свободной торговле и туризм.

Ожидается, что под сопредседательством президентов двух государств будет проведено девятое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.

Накануне президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Ердоганом изложил ему свои взгляды, среди других тем, на так называемый "внутриукраинский кризис", сообщили в пресс-центре Кремля.

Этой формулировкой российская пропаганда называет агрессию РФ против Украины на оккупированной части Донбасса и пытается показать, что Москва не производит эту агрессию.

Украинские Национальные Новости

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