Зеленський та Рябошапка візьмуть участь у брифінгу щодо вбивства Шеремета
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. У брифінгу щодо затримання осіб, які підозрюються у вбивстві журналіста Павла Шеремета, візьмуть участь Президент України Володимир Зеленський і Генеральний прокурор Руслан Рябошапка. Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає УНН.
"В екстреному брифінгу, присвяченому затриманню осіб, які обґрунтовано підозрюються у вбивстві журналіста Павла Шеремета, візьмуть участь Президент України Володимир Зеленський і Генеральний прокурор Руслан Рябошапка", - написав Геращенко.
Він нагадав, що початок брифінгу очікується о 17:00.
Нагадаємо, раніше сьогодні, 12 грудня, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що Національна поліція України затримала та оголошує підозру затриманим у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета влітку 2016 року.
Після цього музикант Андрій Riffmaster Антоненко заявив, що його обвинувачують у вбивстві Павла Шеремета. Лідер С14 Євген Карась повідомив про обшуки і затримання у дворі музиканта, ветерана спецназа Андрія Антоненка. Також з’явилося повідомлення, що у цій же справі затримано Юлію Кузьменко, яка є лікарем та волонтером.
З'явилась інформація ще про двох затриманих у справі вбивства Шеремета. Йдеться про Петра Кияна та Яну Дугарь.
Раніше у поліції назвали основні версії вбивства Шеремета.
Нагадаємо, 20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.