Зеленський та Аваков відвідали масштабні навчання МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. МВС провели масштабні тактико-спеціальні навчання на базі Міжнародного міжвідомчого багатопрофільного центру підготовки Національної гвардії України, що знаходиться у селі Старому. Навчання відвідали Президент Володимир Зеленський та міністр внутрішніх справ Арсен Авков. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МВС.
“За демонстрацією спроможностей органів системи внутрішніх справ спостерігали президент України Володимир Зеленський, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ Республіки Туреччина Сулейман Сойлу, представники посольств Франції та США в Україні”, — сказано у повідомленні.
Володимир Зеленський заявив, що рівень підготовки українських спеціалістів вражає.
“Багатопрофільні навчання умовно поділили на декілька етапів. Спочатку підрозділи ДСНС ліквідовували наслідки техногенної катастрофи.
Група спеціального призначення НГУ „Омега“ мала знайти та знешкодити диверсійно-розвідувальну групу незаконних збройних формувань.
За допомогою штурмового собаки спецпідрозділ КОРДу затримав умовного противника”, — йдеться у повідомленні.
Також у Навчальному центрі НГУ пройшли спільні демонстрації кінологів НГУ та ДПСУ. Фахівці та чотирилапі вихованці показали роботу службової собаки під час пошуку зброї та вибухівки, подолання смуги перешкод, затримання зловмисника та загальні команди.
Нагадаємо, на Львівщині завершилися міжнародні військові навчання “Rapid Trident — 2019”.