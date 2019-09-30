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Зеленский и Аваков посетили масштабные учения МВД

Киев • УНН

 • 42529 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. МВД провели масштабные тактико-специальные учения на базе Международного межведомственного многопрофильного центра подготовки Национальной гвардии Украины, который находится в селе Старое. Учения посетили Президент Владимир Зеленский и министр внутренних дел Арсен Авков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

Зеленский и Аваков посетили масштабные учения МВД

"За демонстрацией возможностей органов системы внутренних дел наблюдали Президент Украины Владимир Зеленский, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр внутренних дел Республики Турция Сулейман Сойлу, представители посольств Франции и США в Украине", - сказано в сообщении.

Владимир Зеленский заявил, что уровень подготовки украинских специалистов впечатляет.

"Многопрофильные обучения условно разделили на несколько этапов. Сначала подразделения ГСЧС ликвидировали последствия техногенной катастрофы.

Группа специального назначения НГУ "Омега" должна была найти и обезвредить диверсионно-разведывательную группу незаконных вооруженных формирований.

С помощью штурмовой собаки спецподразделение КОРДа задержало условного противника", - говорится в сообщении.

Также в Учебном центре НГУ прошли совместные демонстрации кинологов НГУ и ГНАУ. Специалисты и четвероногие питомцы показали работу служебной собаки при поиске оружия и взрывчатки, преодоление полосы препятствий, задержание злоумышленника и общие команды.

Напомним, во Львовской области завершились международные военные учения "Rapid Trident - 2019".

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