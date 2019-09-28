Військові навчання Rapid Trident — 2019 завершилися
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. На Львівщині завершилися міжнародні військові навчання “Rapid Trident — 2019”. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.
У навчаннях взяли участь понад 3600 військовослужбовців з 14 країн світу та 600 одиниць військової техніки. У рамках навчань використовувалась система імітаційного моделювання, яка дозволяла моделювати дії підрозділів і дії противника у віртуальному просторі в режимі реального часу.
“Цьогоріч учасниками навчань „Rapid Trident — 2019“ стали і зелені берети, а саме — відділ прикордонної служби прикордонної комендатури швидкого реагування Сумського загону Східного регіонального управління Держприкордонслужби, який входить до складу об’єднаного батальйону МВС України”, — повідомили у пресслужбі.
Основною метою навчань, які проходили у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, було вивчення підрозділами досвіду ведення бойових дій за стандартами НАТО.
В ході міжнародних навчань прикордонники розгортали базовий табір, облаштовували елементи оборонної інфраструктури проти провокацій, та збройного нападу. Також охоронці кордону відпрацьовували різні тактичні елементи, розвідку, засідку, відбиття атак та контратаку умовного противника.
Основним завданням для прикордонників було підвищити рівень взаємодії з іншими підрозділами Сектору Оборони в ході вирішення кризових ситуацій на певній ділянці державного кордону. Всі елементи навчань “Rapid Trident — 2019” відбувалися в умовах максимально наближених до бойових.