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Военные учения Rapid Trident - 2019 завершились

Киев • УНН

 • 25414 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Во Львовской области завершились международные военные учения "Rapid Trident - 2019". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

Военные учения Rapid Trident - 2019 завершились

В учениях приняли участие более 3600 военнослужащих из 14 стран мира и 600 единиц военной техники. В рамках учений использовалась система имитационного моделирования, которая позволяла моделировать действия подразделений и действия противника в виртуальном пространстве в режиме реального времени.

"В этом году участниками учений "Rapid Trident - 2019" стали и зеленые береты, а именно - отдел пограничной службы пограничной комендатуры быстрого реагирования Сумского отряда Восточного регионального управления Госпогранслужбы, который входит в состав объединенного батальона МВД Украины", - сообщили в пресс-службе.

Основной целью учений, которые проходили в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, было изучение подразделениями опыта ведения боевых действий по стандартам НАТО.

В ходе международных учений пограничники разворачивали базовый лагерь, обустраивали элементы оборонной инфраструктуры против провокаций, и вооруженного нападения. Также пограничники отрабатывали различные тактические элементы, разведку, засаду, отражение атак и контратаку условного противника.

Основной задачей для пограничников было повысить уровень взаимодействия с другими подразделениями Сектора Обороны в ходе решения кризисных ситуаций на определенном участке государственной границы. Все элементы учений "Rapid Trident - 2019" проходили в условиях максимально приближенных к боевым.

Украинские Национальные Новости

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