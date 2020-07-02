Зеленський створив комісію з ліквідації Нацкомфінпослуг

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Київ • УНН

 • 19539 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та створення комісії з її ліквідації. Відповідний документ №259/2020 від 30 червня оприлюднено на сайті Президента, передає УНН.

"На виконання Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг" постановляю:

1. Припинити Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, шляхом ліквідації.
2. Утворити комісію з ліквідації Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі — комісія з ліквідації), визначивши головою цієї комісії керівника апарату Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Галабудську Тетяну Миколаївну", - йдеться в тексті документу.

Також указом Президент доручив голові комісії з ліквідації:

- затвердити персональний склад комісії з ліквідації;

- забезпечити здійснення в установленому порядку заходів, пов’язаних із ліквідацією Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у тому числі з додержанням вимог законодавства України про державну службу, про працю;

- поінформувати у тримісячний строк про результати проведеної роботи.

Зеленський крім того доручив уряду вирішити питання щодо подальшого використання об’єктів права державної власності, що перебували в управлінні комісії.

Він постановив визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг".

Нагадаємо, раніше Зеленський звільнив Ольгу Гурбич з посади члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

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