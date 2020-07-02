Зеленский создал комиссию по ликвидации Нацкомфинуслуг
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о прекращении деятельности Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, и создание комиссии по ее ликвидации. Соответствующий документ №259/2020 от 30 июня обнародован на сайте Президента, передает УНН.
"Во исполнение Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг" постановляю:
1. Прекратить деятельность Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, путем ликвидации.
2. Образовать комиссию по ликвидации Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (далее - комиссия по ликвидации), определив главой этой комиссии руководителя аппарата Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, Галабудскую Татьяну Николаевну", - говорится в тексте документа.
Также указом Президент поручил главе комиссии по ликвидации:
- утвердить персональный состав комиссии по ликвидации;
- обеспечить осуществление в установленном порядке мероприятий, связанных с ликвидацией Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, в том числе с соблюдением требований законодательства Украины о государственной службе, о труде;
- проинформировать в трехмесячный срок о результатах проведенной работы.
Зеленский кроме того поручил правительству решить вопрос о дальнейшем использовании объектов права государственной собственности, которые находились в управлении комиссии.
Он постановил признать утратившим силу Указ Президента Украины от 23 ноября 2011 года № 1070 "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг".
Напомним, ранее Зеленский уволил Ольгу Гурбич с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг.