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Зеленский создал комиссию по ликвидации Нацкомфинуслуг

Зеленский создал комиссию по ликвидации Нацкомфинуслуг

Киев  •  УНН

 • 19537 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о прекращении деятельности Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, и создание комиссии по ее ликвидации. Соответствующий документ №259/2020 от 30 июня обнародован на сайте Президента, передает УНН.

"Во исполнение Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг" постановляю:

1. Прекратить деятельность Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, путем ликвидации.
2. Образовать комиссию по ликвидации Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (далее - комиссия по ликвидации), определив главой этой комиссии руководителя аппарата Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, Галабудскую Татьяну Николаевну", - говорится в тексте документа.

Также указом Президент поручил главе комиссии по ликвидации:

- утвердить персональный состав комиссии по ликвидации;

- обеспечить осуществление в установленном порядке мероприятий, связанных с ликвидацией Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, в том числе с соблюдением требований законодательства Украины о государственной службе, о труде;

- проинформировать в трехмесячный срок о результатах проведенной работы.

Зеленский кроме того поручил правительству решить вопрос о дальнейшем использовании объектов права государственной собственности, которые находились в управлении комиссии.

Он постановил признать утратившим силу Указ Президента Украины от 23 ноября 2011 года № 1070 "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг".

Напомним, ранее Зеленский уволил Ольгу Гурбич с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг.

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