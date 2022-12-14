Зеленський: спокою на передовій немає, кожен день та метр даються надзвичайно важко

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“Передусім я хочу подякувати нашим зенітникам і Повітряним силам за відбиття сьогодні вранці чергової атаки іранськими дронами. Небо Київщини обороняє 96-та зенітна ракетна бригада Повітряних сил. Я дякую вам, хлопці! Загалом було збито 13 «Шахедів». Це 13 врятованих об’єктів інфраструктури, це врятовані життя. За один ранок”, – сказав Голова Держави.

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Зеленський розповів про засідання Ставки Верховного Головнокомандувача та наголосив на тому, що Україна робить все, щоб отримати більш сучасні та більш потужні системи. За цей тиждень є важливий прогрес у питанні щодо ППО.

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“Дуже детально обговорили на Ставці ситуацію на Донбасі й на інших активних напрямках на передовій. Спокою на передовій немає. Нічого легкого й простого немає. Кожен день і кожен метр даються надзвичайно тяжко. І особливо там, де вся тактика окупантів зводиться до знищення артилерією всього перед собою, щоб залишалися тільки голі руїни й воронки в землі. Сьогодні, до речі, говорив про це у зверненні до Європейського парламенту. Росія знищує на Донбасі місто за містом, як Маріуполь, як Волноваху, як Бахмут. Оборонятися в таких умовах – це не просто героїзм, це щось більше. І я дякую всім нашим воїнам, які витримують тиск окупантів”,-- продовжив Президент.

Лідер українського народу також відзначив бійців 46-ї окремої аеромобільної бригади, які дуже майстерно й дуже хоробро розбили ворога під час чергової атаки та змусили його відступити.

“Молодці! Хочу також відзначити бійців 80-ї та 95-ї окремих десантно-штурмових бригад, які воюють на Кремінському напрямку – і дуже результативно. Дякую вам, воїни”, – сказав він.

Україна також не зменшує активність заради створення спеціального трибуналу щодо російської агресії та притягнення всіх винних у ній до справедливої відповідальності. Президент розповів, що сьогодні закликав Європу та членів Європарламенту збільшити зусилля, щоб трибунал зрештою запрацював.

Зеленський також поговорив сьогодні з очільником Міжнародного олімпійського комітету. Зокрема про те, що принципи олімпійського руху точно не передбачають потурання державам-терористам.

Будь-які ідеї, як повернути російських представників на міжнародні змагання, це ідеї про те, як дозволити тим, хто винен у терорі, сказати своєму суспільству, що світ нібито пробачає терор. Це спортивна індульгенція. Президент наголосив, що саме так це буде подаватися російською пропагандою, якщо Міжнародний олімпійський комітет схибить і дозволить тим, хто представляє війну й нічого більше, брати участь у спортивних подіях нарівні з іншими.

“Я не хочу розбиратися, чи стоять за такими ідеями про повернення росії якісь мотиви. Але ніхто не буде заплющувати очі на будь-які спроби зменшити міжнародний тиск на джерело війни”, – сказав він.

Зеленський також згадав ранковий обстріл звільненого Херсона, де від чергового російського обстрілу загинув восьмирічний хлопчик.

“Можна сказати лише одне: білий чи будь-який нейтральний прапор для російських спортсменів неможливий, усі їхні прапори – у плямах крові”, – говорить Голова Держави.

У вечірньому зверненні Зеленський розповів про сьогоднішні переговори з Генеральним секретарем ООН Гутеррішем та подякував йому за дієву допомогу в реалізації ініціатив, таких як “Зерно з України”. Наразі триває робота над тим, щоб організувати місії з міжнародним мандатом на об’єкти критичної енергетичної інфраструктури нашої держави.

Також сьогодні 64 українці були повернуті з російського полону, з яких четверо офіцерів і 60 рядових та сержантів. Серед них є важкопоранені. Усім надається належна допомога.

Україна працює далі, щоб звільнити й повернути додому кожного українця й кожну українку, яких іще утримують у росії.

“Хочу окремо подякувати сьогодні «Пласту», нашим українським скаутам, гайдам за Вифлеємський вогонь миру, який вони привезли в Україну. Хай це світло підтримає всіх нас, усіх українців”, – резюмував Президент.

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