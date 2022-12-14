Зеленський: ми переможемо так, щоб ніколи знову не було спроб позбавити Європу України та свободи

Цитата

«Будь-яка спроба позбавити Європу України й свободи – це завжди злочин, і ми бачимо такий злочин зараз - терористичну війну росії проти України і Європи. Це було і в минулому, коли тиранія намагалася підкорити українців та позбавити свободи усіх європейців, але тепер, коли ми переможемо, українці та всі європейці, ми переможемо саме так, щоб ніколи знову не було спроб позбавити Європу України та свободи. Ми переможемо так, щоб навіть намагань не було застосувати знову геноцидну політику проти наших людей, як в Україні, так й в усій Європі», - сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна надасть нову дієву архітектуру безпеки для глобальної свободи й міжнародного правопорядку.

«Вважаю – це частиною нашого з вами морального обов'язку», - зазначив Зеленський.

Доповнення

Український народ на чолі із Президентом Володимиром Зеленським отримав премією Європейського парламенту імені Андрія Сахарова за свободу думки.

Раніше повідомляли, що Європейська народна партія (ЄНП) висунула народ України та президента Володимира Зеленського на премію імені Сахарова 2022 року.