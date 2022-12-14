Зеленский: мы победим так, чтобы никогда снова не было попыток лишить Европу Украины и свободы
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Украина победит в войне, которую начала рф, так, чтобы никогда снова не было попыток лишить Европу Украины и свободы. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на вручении премии Сахарова народу Украины, передает корреспондент УНН.
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"Любая попытка лишить Европу Украины и свободы – это всегда преступление, и мы видим такое преступление сейчас - террористическую войну россии против Украины и Европы. Это было и в прошлом, когда тирания пыталась покорить украинцев и лишить свободы всех европейцев, но теперь, когда мы победим, украинцы и все европейцы, мы победим именно так, чтобы снова никогда не было попыток лишить Европу Украины и свободы. Мы победим так, чтобы даже попыток не было применить снова геноцидную политику против наших людей, как в Украине, так и во всей Европе", - сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что Украина предоставит новую действенную архитектуру безопасности для глобальной свободы и международного правопорядка.
"Считаю – это часть нашего с вами морального долга", - отметил Зеленский.
Дополнение
Украинский народ во главе с Президентом Владимиром Зеленским получил премию Европейского парламента имени Андрея Сахарова за свободу мысли.
Ранее сообщалось, что Европейская народная партия (ЕНП) выдвинула народ Украины и президента Владимира Зеленского на премию имени Сахарова в 2022 году.