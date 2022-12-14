Зеленский: покоя на передовой нет, каждый день и метр даются очень тяжело

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“Прежде всего я хочу поблагодарить наших зенитчиков и Воздушные сили за отражение сегодня утром очередной атаки иранских дронов. Небо Киевской области обороняет 96-я зенитная ракетная бригада Воздушных сил. Я благодарю вас, ребята! В общей сложности было сбито 13 «Шахедов». Это 13 спасенных объектов инфраструктуры, это спасенные жизни. За одно утро”, – сказал Председатель Государства.

Детали

Зеленский рассказал о заседании Ставки Верховного Главнокомандующего и отметил, что Украина делает все, чтобы получить более современные и более мощные системы. За эту неделю важный прогресс в вопросе ПВО.

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“Очень подробно обсудили на Ставке ситуацию на Донбассе и других активных направлениях на передовой. Покоя на передовой нет. Ничего легкого и простого нет. Каждый день и каждый метр даются очень тяжело. И особенно там, где вся тактика оккупантов сводится к уничтожению артиллерией всего перед собой, чтобы оставались только голые руины и воронки в земле. Сегодня, кстати, говорил об этом в обращении к Европейскому парламенту. Россия уничтожает в Донбассе город за городом, как Мариуполь, как Волноваху, как Бахмут. Обороняться в таких условиях – это не просто героизм, это нечто большее. И я благодарю всех наших воинов, которые выдерживают давление оккупантов”,-- продолжил Президент.

Лидер украинского народа также отметил бойцов 46-й отдельной аэромобильной бригады, которые очень мастерски и очень храбро разбили врага во время очередной атаки и заставили его отступить.

“Молодцы! Хочу также отметить бойцов 80-й и 95-й отдельных десантно-штурмовых бригад, воюющих на Кременском направлении – и очень результативно. Спасибо вам, воины”, – сказал он.

Украина также не уменьшает активность ради создания специального трибунала по поводу российской агрессии и привлечения всех виновных в ней к справедливой ответственности. Президент рассказал, что сегодня призвал Европу и членов Европарламента увеличить усилия, чтобы трибунал в конце концов заработал.

Зеленский также поговорил сегодня с главой Международного олимпийского комитета. В частности, о том, что принципы олимпийского движения точно не предусматривают попустительства государствам-террористам.

Любые идеи, как вернуть российских представителей на международные соревнования, это идеи о том, как разрешить тем, кто виноват в терроре, сказать своему обществу, что мир якобы прощает террор. Это спортивная индульгенция. Президент подчеркнул, что именно так это будет казаться российской пропагандой, если Международный олимпийский комитет промахнется и позволит тем, кто представляет войну и ничего больше, участвовать в спортивных событиях наравне с другими.

“Я не хочу разбираться, стоят ли за такими идеями о возвращении россии какие-либо мотивы. Но никто не будет закрывать глаза на какие-либо попытки уменьшить международное давление на источник войны”, – сказал он.

Зеленский также вспомнил утренний обстрел освобожденного Херсона, где от очередного российского обстрела погиб восьмилетний мальчик.

“Можно сказать только одно: белый или любой нейтральный флаг для русских спортсменов невозможен, все их флаги – в пятнах крови”, – говорит Глава Государства.

В вечернем обращении Зеленский рассказал о сегодняшних переговорах с Генеральным секретарем ООН Гутерришем и поблагодарил его за действенную помощь в реализации инициатив, таких как “Зерно из Украины”. В настоящее время идет работа над тем, чтобы организовать миссии с международным мандатом на объекты критической энергетической инфраструктуры нашего государства.

Также сегодня 64 украинца были возвращены из российского плена, из которых четверо офицеров и 60 рядовых и сержантов. Среди них тяжело раненые. Всем оказывается необходимая помощь.

Украина работает дальше, чтобы освободить и вернуть домой каждого украинца и каждую украинку, которых еще содержат в россии.

“Хочу отдельно поблагодарить сегодня «Пласта», нашим украинским скаутам, гайдам за Вифлеемский огонь мира, который они привезли в Украину. Пусть этот свет поддержит всех нас, всех украинцев”, – резюмировал Президент.

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