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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
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Зеленський скоротив штат Інституту стратегічних досліджень

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський указом зменшив чисельність працівників Інституту стратегічних досліджень до 234 людей. Про це йдеться в указі Глави держави № № 737/2019 від 7 жовтня, передає УНН.

Зеленський скоротив штат Інституту стратегічних досліджень

“Затвердити граничну чисельність працівників Національного інституту стратегічних досліджень у кількості 234 штатних одиниці”, — йдеться в указі.

За результатом останнього скорочення штату працівників Національного інституту стратегічних досліджень, указом № 120/2015, що підписав Петро Порошенко, в Інституті працювало 260 осіб.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський звільнив від тимчасового виконання обов’язків директора Національного інституту стратегічних досліджень Василя Яблонського та призначив директором Олександра Литвиненка.

Українські Національні Новини

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