Зеленський скоротив штат Інституту стратегічних досліджень
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський указом зменшив чисельність працівників Інституту стратегічних досліджень до 234 людей. Про це йдеться в указі Глави держави № № 737/2019 від 7 жовтня, передає УНН.
“Затвердити граничну чисельність працівників Національного інституту стратегічних досліджень у кількості 234 штатних одиниці”, — йдеться в указі.
За результатом останнього скорочення штату працівників Національного інституту стратегічних досліджень, указом № 120/2015, що підписав Петро Порошенко, в Інституті працювало 260 осіб.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський звільнив від тимчасового виконання обов’язків директора Національного інституту стратегічних досліджень Василя Яблонського та призначив директором Олександра Литвиненка.