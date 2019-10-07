Зеленский сократил штат Института стратегических исследований
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский указом уменьшил численность работников Института стратегических исследований до 234 человек. Об этом говорится в указе главы государства № № 737/2019 от 7 октября, передает УНН.
“Утвердить предельную численность работников Национального института стратегических исследований в количестве 234 штатных единицы”, — говорится в указе.
По результатам последнего сокращения штата работников Национального института стратегических исследований, указом № 120/2015, что подписал Петр Порошенко, в Институте работало 260 человек.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский освободил от временного исполнения обязанностей директора Национального института стратегических исследований Василия Яблонского и назначил директором Александра Литвиненко.