Зеленський скоординував позиції з Трюдо напередодні самітів G7 та НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у неділю провів телефонну розмову з канадійським прем'єр-міністром Джастіном Трюдо, пише УНН.
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“Провів розмову з Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Подякував за фінансову допомогу Україні та всебічну підтримку в протидії агресії рф. Скоординували позиції напередодні важливих міжнародних заходів. Обговорили подальше нарощування оборонної підтримки України”, — написав Зеленський у Twitter.
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Раніше сьогодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав країни Групи семи на саміті відповісти росії більшими санкціями через ранковий ракетний удар по Києву.
Наразі вже відомо, що G7 планують прийняти рішення введення ембарго на імпорт російського золота.
Крім того, за даними ЗМІ, лідери семи країн мають взяти зобов’язання надавати безстрокову підтримку Україні перед обличчям російського вторгнення.