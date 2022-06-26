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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Зеленський скоординував позиції з Трюдо напередодні самітів G7 та НАТО

Зеленський скоординував позиції з Трюдо напередодні самітів G7 та НАТО

Київ • УНН

 • 125410 перегляди

КИЇВ. 26 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у неділю провів телефонну розмову з канадійським прем'єр-міністром Джастіном Трюдо, пише УНН.

Цитата

“Провів розмову з Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Подякував за фінансову допомогу Україні та всебічну підтримку в протидії агресії рф. Скоординували позиції напередодні важливих міжнародних заходів. Обговорили подальше нарощування оборонної підтримки України”, — написав Зеленський у Twitter.

Додамо

Раніше сьогодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав країни Групи семи на саміті відповісти росії більшими санкціями через ранковий ракетний удар по Києву.

Наразі вже відомо, що G7 планують прийняти рішення введення ембарго на імпорт російського золота.

Крім того, за даними ЗМІ, лідери семи країн мають взяти зобов’язання надавати безстрокову підтримку Україні перед обличчям російського вторгнення.

Українські Національні Новини

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