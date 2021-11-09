Зеленський скликає РНБО на завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Президент Володимир Зеленський доручив організувати проведення 10 листопада о 15:00 засідання Ради національної безпеки та оборони України. Про це інформують в апараті РНБО, пише УНН.
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“Президент України Володимир Зеленський доручив Секретареві Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов організувати проведення 10 листопада 2021 року о 15:00 (уточнено - ред.) в Києві засідання РНБО України (Офіс Президента України)”, — йдеться в повідомленні.
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Повідомляється, що всі члени РНБО України поінформовані про дату, час та місце проведення засідання.
Нагадаємо
РНБО почала працювати у “турборежимі” з початку лютого. Вона вже ввела санкції проти низки осіб, у тому числі українських політиків, іноземців, контрабандистів, “ворів в законі”.
Минуле засідання РНБО пройшло 22 жовтня 2021 року.