Зеленский созывает СНБО на завтра

$41.340.03
45.851.22
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 25842 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 54456 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 75228 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 228493 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 130767 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 399349 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 316196 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 215041 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244946 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255579 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+11°
2.1м/с
62%
Популярные новости

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 12432 просмотра

В Кривом Роге возросло количество пострадавших до 42, двое детей в тяжелом состоянии

4 апреля, 20:41 • 8794 просмотра

Глава МИД Турции: Мирное соглашение между Украиной и рф лучше смерти и разрушений

4 апреля, 21:05 • 7316 просмотра

россия во второй раз за вечер атаковала Кривой Рог: возник пожар

4 апреля, 21:21 • 9436 просмотра

Удар рф по Кривому Рогу: количество жертв возросло до 18, среди них – девятеро детей, 56 – ранены

4 апреля, 22:16 • 20372 просмотра
публикации

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 5398 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 139094 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 228493 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 399349 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 259810 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Скотт Бессент

Эммануэль Макрон

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 12471 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 21586 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 50255 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 74912 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 59838 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Калибр (семейство ракет)

Старлинк

Instagram

ТикТок

Зеленский созывает СНБО на завтра

Киев • УНН

 • 23061 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Президент Владимир Зеленский поручил организовать проведение 10 ноября в 15:00 заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом информируют в аппарате СНБО, пишет УНН.

Зеленский созывает СНБО на завтра

Цитата

“Президент Украины Владимир Зеленский поручил Секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение 10 ноября 2021 года в 15:00 (уточнено - ред.) в Киеве заседания СНБО Украины (Офис Президента Украины)”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что все члены СНБО Украины проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания.

Напомним

СНБО начала работать в “турборежиме” с начала февраля. Она уже ввела санкции против ряда лиц, в том числе украинских политиков, иностранцев, контрабандистов, “воров в законе”.

Прошедшее заседание СНБО прошло 22 октября 2021 года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,673.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,810.06