Зеленський схвалив підвищення конкурентоспроможності відео- та кіновиробництва України
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Президент Володимир Зеленський підписав зміни до законодавства, які підвищать конкурентоспроможність відео- та кіновиробництва України. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОПУ.
"Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки та підвищення міжнародної конкурентоспроможності галузі відео- та кіновиробництва" № 821-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 21 липня 2020 року", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що закон вносить зміни та доповнення до пункту 186.3 ст. 186 Податкового кодексу України, якими звільняється від оподаткування ПДВ в Україні експорт послуг з виробництва та компонування відео-, кіно-, анімаційних (мультиплікаційних) фільмів, телевізійних програм, рекламних роликів, фоторекламних матеріалів, комп’ютерної графіки.
Також закон повернув до Податкового кодексу норму, яка виключає субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, передбачених Законом "Про державну підтримку кінематографії в Україні", з переліку оподатковуваних в Україні доходів нерезидентів.
"Таким чином, документ удосконалює умови надання послуг з виробництва кіно- та відеоматеріалів на замовлення нерезидентів, узгоджує їх з практикою європейських країн і тим самим підвищує конкурентоспроможність виробництва таких послуг в Україні", - зазначається в повідомленні.
Наголошується, що здешевлення послуг з кіно- та відеовиробництва для іноземних компаній сприятиме розвитку цієї галузі в Україні, розвитку та зростанню національної економіки за рахунок росту суміжних з кіновиробництвом галузей: готельного та ресторанного бізнесу, транспортних, фінансових, юридичних послуг, супутніх послуг інших галузей креативної індустрії, а також розвитку туризму та посиленню туристичної привабливості України.
Нагадаємо, Рада ухвалила законопроект щодо підтримки галузі відео- та кіновиробництва.