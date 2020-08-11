Зеленский одобрил повышение конкурентоспособности видео- и кинопроизводства Украины

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 94175 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103866 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 129647 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109001 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129204 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101707 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102444 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104259 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102000 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101523 просмотра

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Зеленский одобрил повышение конкурентоспособности видео- и кинопроизводства Украины

Зеленский одобрил повышение конкурентоспособности видео- и кинопроизводства Украины

Киев  •  УНН

 • 13252 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Президент Владимир Зеленский подписал изменения в законодательство, которые повысят конкурентоспособность видео- и кинопроизводства Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

"Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно поддержки и повышения международной конкурентоспособности отрасли видео- и кинопроизводства" № 821-ІХ, который Верховная Рада приняла 21 июля 2020 года", - говорится в сообщении.

Сообщается, что закон вносит изменения и дополнения в пункт 186.3 ст. 186 Налогового кодекса Украины, которыми освобождается от налогообложения НДС в Украине экспорт услуг по производству и компоновки видео-, кино-, анимационных (мультипликационных) фильмов, телевизионных программ, рекламных роликов, фоторекламных материалов, компьютерной графики.

Также закон вернул в Налоговый кодекс норму, исключающую субсидии для возврата части квалифицированных расходов, предусмотренных Законом "О государственной поддержке кинематографии в Украине", из перечня облагаемых в Украине доходов нерезидентов.

"Таким образом, документ совершенствует условия предоставления услуг по производству кино- и видеоматериалов по заказу нерезидентов, согласовывает их с практикой европейских стран и тем самым повышает конкурентоспособность производства таких услуг в Украине", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что удешевление услуг по кино- и видеопроизводству для иностранных компаний будет способствовать развитию этой отрасли в Украине, развитию и росту национальной экономики за счет роста смежных с кинопроизводством отраслей: гостиничного и ресторанного бизнеса, транспортных, финансовых, юридических услуг, сопутствующих услуг других отраслей креативной индустрии, а также развитию туризма и усилению туристической привлекательности Украины.

Напомним, Рада приняла законопроект по поддержке отрасли видео- и кинопроизводства.

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