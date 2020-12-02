Зеленський схвалив безплатне харчування у школах дітей загиблих захисників України

Йдеться про закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти), помер під час захисту незалежності та суверенітету України” № 978-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 5 листопада.

Документ має підвищити рівень соціального захисту дітей, батьки яких загинули, зникли безвісти чи померли, захищаючи суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України.

Закон закріплює загальнообов’язкову норму, згідно з якою органи державної влади та місцевого самоврядування, у підпорядкуванні яких перебувають державні та комунальні заклади дошкільної, загальної середньої, професійної чи фахової передвищої освіти, мають забезпечувати безоплатним харчуванням дітей загиблих героїв.