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Зеленський шукає у Досі інвестиції в інфраструктуру: про що говорив з еміром Катару

Зеленський шукає у Досі інвестиції в інфраструктуру: про що говорив з еміром Катару

Київ • УНН

 • 35749 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у межах офіційного візиту провів зустріч з еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані, на якій сторони обговорили перспективи розширення торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва, зокрема, український агроекспорт та катарські інвестиції в інфраструктуру. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Глави держави.

Деталі

“Співрозмовники відзначили важливість підтримки високої динаміки політичного діалогу, необхідність нарощування обсягів двосторонньої торгівлі та подальшої активізації інвестиційного співробітництва. Сторони приділили окрему увагу перспективам співпраці у сферах енергетики, продовольчої безпеки, інфраструктури та військово-технічної співпраці й зупинилися на конкретних спільних проектах, які вже реалізуються”, — йдеться в повідомленні.

Зеленський зазначив, що Україна продовжить експорт аграрної продукції до Катару.

“Україна розглядає Державу Катар як одного з ключових партнерів у регіоні Затоки та має всі можливості повністю забезпечити продовольчу безпеку Катару”, — наголосив Глава Української держави.

Під час зустрічі йшлося про залучення інвестицій з Катару у розбудову інфраструктурних об’єктів в Україні, зокрема будівництво доріг і мостів. Президент України розповів еміру Держави Катар про реалізацію проекту “Велике будівництво”.

“Сподіваюся, що катарські компанії долучаться до проектів "Великого будівництва“ вже цього року”, — сказав Зеленський.

Також наголошувалося на важливості розширення проектів концесії українських портів.

“У сфері енергетики сторони обговорили перспективи будівництва LNG-терміналу та диверсифікації джерел енергопостачання”, — зазначається в повідомленні.

Зі свого боку Тамім бін Хамад Аль Тані наголосив на бажанні та готовності катарської сторони до подальшого розвитку всього спектру взаємовигідного співробітництва з Україною.

Крім того, сторони обговорили протидію поширенню коронавірусу та мінімізацію його негативного впливу. 

Зеленський запросив еміра Катару відвідати Україну у зручний для нього час.

Окрім того, у межах офіційного візиту до Держави Катар Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем’єр-міністром, міністром внутрішніх справ Катару Халідом бін Халіфою Аль Тані. Говорили, зокрема, і про перспективи двостороннього співробітництва в авіаційній, військово-технічній та безпековій сферах. "Сторони позитивно відзначили збереження, попри пандемію коронавірусу, висхідної динаміки двосторонніх українсько-катарських контактів та сталу тенденцію до щорічного збільшення показників двосторонньої торгівлі”, — йдеться в повідомленні.

Прем’єр Катару наголосив на важливості проведення цього року засідання спільної міжурядової комісії.

Також сторони обговорили взаємодію країн у контексті підготовки Держави Катар до проведення чемпіонату світу з футболу 2022 року.

Примітно, що разом з українською делегацією на чолі із Зеленським до Катару приїхав і міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Доповнення

За даними Офісу Президента, Президент Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською та українською делегацією прибув з офіційним візитом до Катару 4 квітня.

Як повідомив Аваков, у межах візиту Україна і Катар підписали меморандум про співробітництво щодо боротьби зі злочинністю.

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