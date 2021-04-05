Зеленский ищет в Дохе инвестиции в инфраструктуру: о чем говорил с эмиром Катара

ukru
Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 53842 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 74829 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 110543 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 146048 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196155 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193690 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 280064 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 328465 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157903 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143182 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве мужчина нашел пакет с гранатами

В Киеве мужчина нашел пакет с гранатами

3 марта, 17:48 • 17596 просмотра
Трамп не хочет, чтобы Зеленский ушел в отставку - министр торговли США

Трамп не хочет, чтобы Зеленский ушел в отставку - министр торговли США

3 марта, 17:57 • 27617 просмотра
Двух украинских пилотов осудили в россии к длительным срокам заключения в рамках дел о "терактах"

Двух украинских пилотов осудили в россии к длительным срокам заключения в рамках дел о "терактах"

3 марта, 18:02 • 23866 просмотра
Трамп заявил, что Европа потратила больше средств на покупку нефти и газа рф, чем на защиту Украины

Трамп заявил, что Европа потратила больше средств на покупку нефти и газа рф, чем на защиту Украины

3 марта, 19:07 • 21207 просмотра
"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

3 марта, 20:31 • 38806 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 328465 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 281658 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 436761 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 402653 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 385815 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 107761 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 186838 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 214988 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 194887 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 280064 просмотра
Актуальное
Зеленский ищет в Дохе инвестиции в инфраструктуру: о чем говорил с эмиром Катара

Зеленский ищет в Дохе инвестиции в инфраструктуру: о чем говорил с эмиром Катара

Киев  •  УНН

 • 35745 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в рамках официального визита встретился с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани, на встрече стороны обсудили перспективы расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, в частности, украинский агроэкспорт и катарские инвестиции в инфраструктуру. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Детали

"Собеседники отметили важность поддержания высокой динамики политического диалога, необходимость наращивания объемов двусторонней торговли и дальнейшую активизацию инвестиционного сотрудничества. Стороны уделили особое внимание перспективам сотрудничества в сферах энергетики, продовольственной безопасности, инфраструктуры и военно-технического сотрудничества и остановились на конкретных совместных проектах, которые уже реализуются", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что Украина продолжит экспорт аграрной продукции в Катар.

"Украина рассматривает Государство Катар как одного из ключевых партнеров в регионе Залива и имеет все возможности полностью обеспечить продовольственную безопасность Катара", - подчеркнул Глава Украинского государства.

Во время встречи речь шла о привлечении инвестиций из Катара в развитие инфраструктурных объектов в Украине, в частности строительство дорог и мостов. Президент Украины рассказал эмиру Государства Катар о реализации проекта "Большое строительство".

"Надеюсь, что катарские компании присоединятся к проектам "Большого строительства" уже в этом году", - сказал Зеленский.

Также отмечалась важность расширения проектов концессии украинских портов.

"В сфере энергетики стороны обсудили перспективы строительства LNG-терминала и диверсификации источников энергоснабжения", - отмечается в сообщении.

Со своей стороны Тамим бин Хамад Аль Тани отметил желание и готовности катарской стороны к дальнейшему развитию всего спектра взаимовыгодного сотрудничества с Украиной.

Кроме того, стороны обсудили противодействие распространению коронавируса и минимизацию его негативного влияния.

Зеленский пригласил эмира Катара посетить Украину в удобное для него время.

Кроме того, в рамках официального визита в Государство Катар Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром, министром внутренних дел Катара Халидом бин Халифой Аль Тани. Говорили, в частности, и о перспективах двустороннего сотрудничества в авиационной, военно-технической сфере и сфере безопасности. "Стороны положительно отметили сохранение, несмотря на пандемию коронавируса, восходящей динамики двусторонних украинско-катарских контактов и устойчивую тенденцию к ежегодному увеличению показателей двусторонней торговли", - говорится в сообщении.

Премьер Катара подчеркнул важность проведения в этом году заседания совместной межправительственной комиссии.

Также стороны обсудили взаимодействие стран в контексте подготовки Государства Катар к проведению чемпионата мира по футболу 2022 года.

Примечательно, что вместе с украинской делегацией во главе с Зеленским в Катар приехал и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Дополнение

По данным Офиса Президента, Президент Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской и украинской делегацией прибыли с официальным визитом в Катар 4 апреля.

Как сообщил Аваков, в рамках визита Украина и Катар подписали меморандум о сотрудничестве по борьбе с преступностью.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы