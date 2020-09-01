Зеленський: школа онлайн - це не вихід

“Я всім дітям бажаю тільки здоров’я. Я розумію, що школа онлайн — це не вихід, тому що для дітей головне — це спілкування, це дійсно, діалог, і це відчуття свободи. І саме такої свободи і такого спілкування ти можеш навчитись тільки в школі”, — сказав Зеленський.

На його думку, краще знання засвоюються, коли “ти бачиш вчителя, коли вчитель до тебе підходить”.

“Замінити живу школу на школу онлайн неможливо. Хоча ми готові до такого формату, якщо буде велика хвиля COVID-19. Ми експериментували, одні з перших в Європі показали, що таке школа онлайн. Вона у нас працює, і школа-ТБ”, — сказав Глава держави.

Він пояснив це тим, що, на відміну від деяких країн, інтернету у селах немає.

Як повідомляв УНН, в Україні сьогодні початкові, середні, спеціальні середні і вищі навчальні заклади відзначають День знань.



