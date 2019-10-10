Зеленський розповів, за яких умов залишить посаду Президента
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський готовий залишити посаду на вимогу суспільства навіть у разі відсутності з його боку порушень законодавства. Про це він заявив під час прес-марафону у четвер, передає кореспондент УНН.
“Я готовий піти в той момент, коли суспільство мені скаже - ідіть. Навіть, якщо я нічого не порушу. Я не тримаюсь зараз за крісло. Це не було моєю мрією, це було моєю ціллю, і я хотів, і хочу допомогти Україні. Але я за це не тримаюсь”, — пояснив Зеленський.
Він також додав, що така позиція і в усією команди Президента.
Нагадаємо, Зеленский заявляв, що глава Офісу Президента Андрій Богдан звільниться за власним бажанням, якщо порушить закон.