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Зеленский рассказал, при каких условиях покинет пост Президента

Киев • УНН

 • 14121 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский готов покинуть пост по требованию общества даже при отсутствии с его стороны нарушений законодательства. Об этом он заявил во время пресс-марафона в четверг, передает корреспондент УНН.

Зеленский рассказал, при каких условиях покинет пост Президента

"Я готов в тот момент, когда общество мне скажет - идите. Даже если я ничего не нарушу. Я не держусь сейчас за кресло. Это не было моей мечтой, это было моей целью, и я хотел, и хочу помочь Украине. Но я за это не держусь", - пояснил Зеленский.

Он также добавил, что такая позиция и у всей команды Президента.

Напомним, Зеленский заявлял, что глава Офиса Президента Андрей Богдан уволится по собственному желанию, если нарушит закон.

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