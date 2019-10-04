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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
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Зеленський розповів, які галузі є пріоритетними у економічних стосунках із Білорусією

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський розповів про ті галузі, які є пріоритетними у економічних стосунках з Білорусією. Про це він заявив під час Другого форуму регіонів України та Білорусі в Житомирі, повідомляє УНН.

Зеленський розповів, які галузі є пріоритетними у економічних стосунках із Білорусією

"Що є пріоритетом у наших економічних відносинах. В першу чергу, - це співпраця у паливно-енергетичному комплексі, інфраструктурні та транспортні проекти, промисловість та виробнича кооперація. А також взаємодія в аграрно-промисловому комплексі. Окрім цього маємо великий потенціал для модернізації наших підприємств: спільний виході на міжнародний ринок та участь у міжнародних проектах", - розповів Президент.

За його словами, це сприятиме масштабним змінам в Україні, що позитивно оцінює бізнес-середовище, кредитори і інвестори.

Нагадаємо, Зеленський планує збільшити товарообіг з Білорусією до 6-8 млрд доларів.

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