Зеленський розповів, які галузі є пріоритетними у економічних стосунках із Білорусією
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський розповів про ті галузі, які є пріоритетними у економічних стосунках з Білорусією. Про це він заявив під час Другого форуму регіонів України та Білорусі в Житомирі, повідомляє УНН.
"Що є пріоритетом у наших економічних відносинах. В першу чергу, - це співпраця у паливно-енергетичному комплексі, інфраструктурні та транспортні проекти, промисловість та виробнича кооперація. А також взаємодія в аграрно-промисловому комплексі. Окрім цього маємо великий потенціал для модернізації наших підприємств: спільний виході на міжнародний ринок та участь у міжнародних проектах", - розповів Президент.
За його словами, це сприятиме масштабним змінам в Україні, що позитивно оцінює бізнес-середовище, кредитори і інвестори.
Нагадаємо, Зеленський планує збільшити товарообіг з Білорусією до 6-8 млрд доларів.