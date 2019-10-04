Зеленский рассказал, какие отрасли являются приоритетными в экономических отношениях с Белоруссией

"Что является приоритетом в наших экономических отношениях. В первую очередь - это сотрудничество в топливно-энергетическом комплексе, инфраструктурные и транспортные проекты, промышленность и производственная кооперация. А также взаимодействие в аграрно-промышленном комплексе. Кроме этого есть большой потенциал для модернизации наших предприятий: общий выход на международный рынок и участие в международных проектах", - рассказал Президент.

По его словам, это будет способствовать масштабным изменениям в Украине, что положительно оценивает бизнес-среда, кредиторы и инвесторы.

Напомним, Зеленский планирует увеличить товарооборот с Беларусией до 6-8 млрд долларов.