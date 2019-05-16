Зеленський розповів, як відбиратимуть кандидатів на посади голів ОДА

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Ми хочемо провести прозорий конкурс на посади очільників ОДА, знайти найкращих менеджерів, які прагнуть позитивних змін у своїх регіонах, мають стратегію розвитку та здатні залучати локальні й іноземні інвестиції. Про це повідомив новообраний Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками світових рекрутингових агенцій, передає УНН із посиланням на прес-службу Зеленського.

Як повідомили у прес-службі, сьогодні, 16 травня, новообраний Президент України Володимир Зеленський зі своєю HR-командою провів зустріч із представниками великих міжнародних рекрутингових і HR-агенцій та обговорив з ними можливу співпрацю в пошуку кадрів на низку посад у системі державного управління. У зустрічі, зокрема, взяли участь Ілона Шарова (Hudson), Роман Бондар (Оdgers Вerndtson), Олексій Долгих (Bayden), Юлія Згєєва та Ігор Габузенко (Ward Howell).

“Ми справді хочемо знайти нових талановитих людей, хороших фахівців, які поділяють наші цінності. Це не популізм, це — наша мета. І ми розуміємо, що знайти найкращих фахівців, які мають високі компетенції й орієнтовані на конкретні результати, не дуже просто. Тому хочемо запросити вас до співпраці у цій сфері. Ми маємо певну кількість кандидатур, наприклад, на посади очільників ОДА у різних областях України, але й тут нам потрібна ваша допомога з інструментами адекватної оцінки цих людей. Тому що загалом ми хочемо провести прозорий конкурс на ці посади, знайти найкращих менеджерів, які прагнуть позитивних змін у своїх регіонах, мають стратегію розвитку та здатні залучати локальні й іноземні інвестиції”, — зазначив  Зеленський.

Крім того, на зустрічі йшлося про головні критерії, яким мають відповідати претенденти. Це професіоналізм, знання регіону, авторитет у місцевих громад, доброчесність, хороша репутація, досвід управління системами такого рівня.

"Всі учасники зустрічі підтримали ініціативу Володимира Зеленського, пов’язану з кадровою політикою, та задекларували свою готовність до співпраці з командою новообраного Президента", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, команда новообраного Президента України Володимира Зеленського готова до консультацій з урядом для ухвалення рішень, які забезпечать тепло в оселях українців узимку.

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