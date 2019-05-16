Зеленский рассказал, как отбирать кандидатов на должности глав ОГА

Как сообщили в пресс-службе, сегодня, 16 мая, новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский со своей HR-командой провел встречу с представителями крупных международных рекрутинговых и HR-агентств и обсудил с ними возможное сотрудничество в поиске кадров на ряд должностей в системе государственного управления. Во встрече, в частности, приняли участие Илона Шарова (Hudson), Роман Бондарь (Оdgers Вerndtson), Алексей Долгих (Bayden), Юлия Згеева и Игорь Габузенко (Ward Howell).

"Мы действительно хотим найти новых талантливых людей, хороших специалистов, которые разделяют наши ценности. Это не популизм, это - наша цель. И мы понимаем, что найти лучших специалистов, которые имеют высокие компетенции и ориентированы на конкретные результаты, не очень просто. Поэтому хотим пригласить вас к сотрудничеству в этой сфере. Мы определенное количество кандидатур, например, на должности руководителей ОГА в разных областях Украины, но и здесь нам нужна ваша помощь с инструментами адекватной оценки этих людей. Потому что в целом мы хотим провести прозрачный конкурс на эти должности, найти лучших менеджеров, которые стремятся к позитивным изменениям в своих регионах, имеют стратегии развития и способны привлекать локальные и иностранные инвестиции", - отметил Зеленский.

Кроме того, на встрече речь шла о главных критериях, которым должны соответствовать претенденты. Это профессионализм, знание региона, авторитет у местных общин, добродетель, хорошая репутация, опыт управления системами такого уровня.

"Все участники встречи поддержали инициативу Владимира Зеленского, связанную с кадровой политикой и задекларировали свою готовность к сотрудничеству с командой новоизбранного Президента", - говорится в сообщении.

Напомним, команда новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского готова к консультациям с правительством для принятия решений, которые обеспечат тепло в домах украинцев зимой.