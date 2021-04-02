Зеленський розповів про розмову з Байденом

Цитата

“Радий поговорити з президентом США. Україна цінує підтримку Сполучених Штатїв на різних рівнях. Ми стоїмо пліч-о-пліч, коли йдеться про збереження наших демократій. Я серйозно налаштований реформувати Україну, збільшити прозорість та досягти миру. Американське партнерство має вирішальне значення для українців”, — написав Зеленський в Twitter.

Деталі

Раніше сьогодні Білий дім повідомив за підсумками розмови двох президентів, що темами телефонної розмови стали підтримка суверенітету нашої країни, реформи, боротьба з корупцією і коронавірусом.

У той же час, за даними ЗМІ, лідери зокрема обговорили повідомлення про нарощування російських військ на сході України.



Контекст

Телефонна розмова відбулася на тлі повідомлень про військове нарощування РФ поблизу українського кордону. Так, Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час доповіді в парламенті 30 березня заявив про нарощування Росією військ поблизу українського кордону — вони зосереджені в окупованому Криму, а також в Ростовській, Брянській і Воронезькій області.



Раніше газета The New York Times з посиланням на власні джерела повідомляла, що Росія стягнула до кордону з Україною близько 4 тис. військових.