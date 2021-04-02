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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 53830 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
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Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский рассказал о разговоре с Байденом

Зеленский рассказал о разговоре с Байденом

Киев  •  УНН

 • 16774 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Американское партнерство имеет решающее значение для украинцев. Это отметил Президент Украины Владимир Зеленский по итогам разговора со своим американским коллегой Джо Байденом, передает УНН.

Цитата

“Рад поговорить с президентом США. Украина ценит поддержку Соединенных Штатов на разных уровнях. Мы стоим плечом к плечу, когда речь идет о сохранении наших демократий. Я серьезно настроен реформировать Украину, увеличить прозрачность и достичь мира. Американское партнерство имеет решающее значение для украинцев”, — написал Зеленский в Twitter.

Детали

Ранее сегодня Белый дом сообщил по итогам разговора двух президентов, темами телефонного разговора стали поддержка суверенитета нашей страны, реформы, борьба с коррупцией и коронавирусом.

В то же время, по данным СМИ, лидеры в частности обсудили сообщение о наращивании российских войск на востоке Украины.

Контекст

Телефонный разговор состоялся на фоне сообщений о военном наращивании РФ вблизи украинской границы. Так, Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время доклада в парламенте 30 марта заявил о наращивании Россией войск вблизи украинской границы — они сосредоточены в оккупированном Крыму, а также в Ростовской, Брянской и Воронежской области.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщала, что Россия стянула к границе с Украиной около 4 тыс. военных.

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