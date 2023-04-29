Зеленський розповів подробиці про своїх батьків
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський розповів подробиці про своїх батьків, де вони зараз перебувають та що говорять. Цим він поділився у спецпроєкті Дмитра Комарова "Рік. За кадром", передає УНН.
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"Мої батьки, вони все знають. Вони перебувають тут, в Україні, у себе вдома. Мама завжди ставить, мені здається, одні запитання: як я, чи поїв. А батько каже: "Слідкуємо, молодці, добивайте їх", - відповів Зеленський на питання про спілкування зі своїми батьками.
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Також Президент України зазначив, що його 72-річна матір просить президента бути обережним. А 75-річний батько очікує, коли українській військові виженуть та здолають усіх росіян.
Володимир Зеленський також додав, щодо думки батька: "Від перших днів війни каже, що у них шансів нуль".
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський має пістолет та вміє стріляти, а також вважає, що "Президент України у полоні росіян - це ганьба".