Зеленський розповів, кого хотів би бачити в ролі мера Одеси
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський назвав прізвище того, кого хотів би бачити в ролі міського голови Одеси. Про це він сказав під час прес-марафону, передає кореспондент УНН.
Відповідаючи на питання журналіста чи має Президент кандидатуру на роль мера Одеси, Зеленський відповів: "Папки навіть такої немає – мер Одеси. Чесно скажу, мені дуже подобається Андросов. Але він не хоче в політику. До речі, звертаючись, Андросов, може подумаєш все ж таки?".
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що не має жодних стосунків з міським головою Одеси Геннадієм Трухановим, і всі кримінальні справи щодо нього повинні розглядатися за законом.