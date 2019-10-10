Президент України заявив, що не "гальмує" кримінальні справи щодо Труханова

“У мене з ним немає жодних стосунків і ці кримінальні справи, які будуть розглядатися, повинні розглядатися за законом, я нічого, повірте мені, не гальмую. Я не маю ніякого стосунку до пана Труханова”, - сказав Зеленський.

За словами Президента, при розмові з Трухановим він наполягав, щоб той змінив підхід до Одеси, щоб вони "почистили" криміналітет міста.

“Я не думаю, ми впливаємо на нього, поки він є міський голова - він повинен з цим боротися. Я не думаю, що щось зміниться. Все буде залежати від місцевих виборів до яких ми повинні всі почати готуватися. Якщо народ Одеси хоче змін і іншого мера — повинні обрати іншого”, - сказав Зеленський, відповідаючи на питання, чи зможе Труханов декриміналізувати Одесу.

Нагадаємо, 15 липня Приморський районний суд Одеси призначив до розгляду справу стосовно Одеського міського голови Геннадія Труханова, якого обвинувачують у недостовірному декларуванні.